بريطانيا... مناقشة منع هاري وزوجته من استخدام كلمة "ملكي"

تناقش العائلة المالكة البريطانية مع الأمير هاري وزوجته ميغان منع استخدامهما كلمة "ملكي" في علامتهما التجارية بعدما تخلى الزوجان، على نحو مفاجئ، عن واجباتهما الملكية لبدء حياة جديدة في كندا.

واتفق هاري، حفيد الملكة إليزابيث، وزوجته ميغان مع الملكة في الشهر الماضي على أنهما لن يواصلا عملهما كفردين في العائلة المالكة، بعد إعلانهما المفاجئ عن رغبتهما في السعي "لدور تقدمي جديد" يأملان تمويل نفسيهما من خلاله، بحسب رويترز.

وقال مصدر ملكي "نظرا لأن هاري وزوجته يتنحيان عن دوريهما كعضوين بارزين في العائلة المالكة ويسعيان للاستقلال المالي فسوف يتعين مراجعة استخدام كلمة "ملكي" في هذا السياق".

وأضاف المصدر "المناقشات لا تزال جارية"، ويستخدم هاري وميغان علامة "ساسكس رويال" بكثرة.

ويحمل الموقع الإلكتروني الخاص بهما الاسم نفسه، كما يستخدمانه في علامتهما التجارية ومؤسستهما، اضافة إلى الاستخدام في الكتب والأدوات المكتبية والملابس مثل أثواب النوم والجوارب والحملات الخيرية وأدوات التدريب والرياضة والرعاية الاجتماعية.

وقال المصدر الملكي "في إطار عملية انتقال هاري وزوجته للفصل الجديد من حياتهما، يجري التخطيط لإطلاق مؤسستهما الجديدة التي لا تهدف إلى الربح، سنعلن التفاصيل في حينها".

وعبر هاري عن حزنه لاضطراره إلى التخلي عن واجباته الملكية في اتفاق مع الملكة، قائلا إنه لا يوجد خيار آخر إذا كان يرغب هو وزوجته ميغان في مستقبل مستقل عن تدخل الإعلام الخانق في حياتهما.