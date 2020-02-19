ماليزيا تستعين بالذكاء الاصطناعي لمراقبة الزائرين الصينيين داخل البلاد

أعلنت شركة "MYEG Services Bhd" الماليزية، اليوم الأربعاء، تطوير نظام يمكنه تشخيص الحالات الصحية للزائرين الصينيين وتعقبهم، بهدف التصدي لانتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت الشركة أيضًا أنها تقدم خدمتها الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى الحكومتين الماليزية والفلبينية.

وقالت الشركة إن نظامها ينشئ ملف تعريف للمخاطر الصحية باستخدام معلومات تحديد الموقع الجغرافي للشخص ومعلومات أخرى. وجاء هذا النظام بعد شراكة بين "مياج" ووكالة السفر الصينية "فينيكس ترافيل وورلد وايد".

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المحلية، أن النظام يحلل عدد كبير من البيانات المتاحة بما في ذلك الأماكن السابقة للزوار وكذلك معدل ضربات القلب وقراءات ضغط الدم وزيارة المواقع التي انتشرت بها العدوى.

وبالإضافة إلى ذلك، يوفر النظام تواصلًا مستمرًا مع الزائر خلال رحلته داخل البلد، ما يتيح للسلطات الصحية التنبه لأي شذوذ، واتخاذ التدابير المناسبة الفورية، كما هو الحال عند إجلاء الأشخاص أو عزلهم في الحجر الصحي.