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15:10 GMT19 فبراير/ شباط 2020
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    الحكومة الإسرائيلية، جلسة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

    اجتماع عاجل للقيادات الإسرائيلية في "مستشفى"... بالصور

    © REUTERS / Sebastian Scheiner
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    الموضوع:
    فيروس كورونا (232)
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    كشفت قناة عبرية النقاب عن اجتماع عاجل للقيادات الإسرائيلية، بزعامة بنيامين نتنياهو، عقد في مستشفى.

    أكدت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الأربعاء، أن نتنياهو اجتمع بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي وبعض وزراء حكومته في مستشفى شيبا بمنطقة تل في مدينة تل أبيب، بشكل استثنائي، وذلك استعدادا لاستيعاب الإسرائيليين من سفينة "دايموند برنسيس" السياحية في اليابان، المحجور على ركابها بسبب فيروس "كورونا" الجديد، خاصة وأن المئات من ركابها مصابين بهذا الفيروس. 

    وأفادت القناة بأن نتنياهو التقى بأعضاء مجلس الأمن القومي بحضور وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير المالية، موشيه كحلون. 

    وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن إسرائيل تحاول الانتهاء من تجهيز غرف خاصة للحجر الصحي لاستيعاب مواطنيها العائدين من السفينة اليابانية. 

    وشدد نتنياهو على طلبه لوزير المالية، موشيه كحلون، تعويض شركات الطيران الإسرائيلية التي تضررت من انتشار فيروس "كورونا"

    ونوهت إلى أنه من المقرر أن يغادر الإسرائيليون المصابون بالفيروس، السفينة، غدا الخميس، على أن يصلوا إلى إسرائيل الجمعة. ولكن مرسوم رسمي يلزمهم الدخول في حجر صحي لمدة 14 يوما من وصولهم، وذلك بالتوازي مع تجهيز إسرائيل غرفا خاصة لهم في مستشفى شيبا. 

    وتفقد رئيس الوزراء نتنياهو ووزراءه والفريق الطبي المستشفى، وتعرف على كيفية العلاج في المبنى الذي خصصه المستشفى للحجر على الإسرائيليين القادمين من السفينة.

    وبدءا من اليوم الأربعاء، أصبح بمقدور الركاب الذين جاءت فحوصهم سلبية ولم تظهر عليهم أعراض المرض مغادرة السفينة. ومن المتوقع أن يغادر نحو 500 شخص اليوم الأربعاء، على أن يغادر باقي المسموح لهم بالنزول خلال اليومين المقبلين.

    الموضوع:
    فيروس كورونا (232)

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    الكلمات الدلالية:
    نتنياهو, إسرائيل, فيروس كورونا, مستشفي
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