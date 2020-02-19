بيرني ساندرز: مليارديرات أمريكا يهيمنون على الاقتصاد والسياسة 

قال السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، إن طبقة المليارديرات تسيطر على حياة الأمريكيين السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن ذلك لا يعد سرا.

ويعد بيرني ساندرز، أحد أبرز الديمقراطيين، الذين يسعون للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي، في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.

وكتب ساندرز، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "لن نكشف سرا، عندما نقول إن طبقة المليارديرات، تهيمن على الحياة السياسية والاقتصادية، في الولايات المتحدة الأمريكية".

Ordinary workers pay into Social Security all year, but millionaires stop contributing today. That is absurd.



The ultra-wealthy should pay into Social Security at the same rate as everyone else, so that we expand—not cut—benefits. https://t.co/dZMhjKu4d7 — Bernie Sanders (@SenSanders) February 19, 2020

وتابع: "يجب على طبقة الأثرياء، أن يدفعوا القيمة العادلة من ثرواتهم للدولة، حتى نتمكن من القضاء على الفقر، وأزمة السكن، والجوع".

وتابع: "يجب أن يدفعوا ما هو مستحق عليهم، حتى إذا كان ذلك يعني تخفيض نفقاتهم، التي تقدر بعشرات الملايين".

وقال السناتور الأمريكي: "إن العمال العاديين، يدفعون تأمينا اجتماعيا، خلال العام بأكمله، لكن المليارديرات أوقفوا مشاركتهم، في هذه البرامج"، مضيفا: "إنها سخافة".

It's no secret that the billionaire class dominates our political and economic life.



To end poverty, homelessness, hunger and lead poisoning in America, the ultra-rich must pay their fair share. Even if that means buying fewer $89 million paintings and $70 million cars. pic.twitter.com/LAZBNhYad9 — Bernie Sanders (@SenSanders) February 19, 2020

وأضاف: "يجب أن يشارك الأثرياء في برامج التأمين الاجتماعي، بنفس القدر، الذي يشارك به أي شخص آخر".

وتشير تقارير، إلى أن بيرني ساندرز، يتصدر سباق انتخابات الحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب، الذي سيواجه الجمهوري دونالد ترامب، في الانتخابات المقبلة.