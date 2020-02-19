وكالة: وفاة إيرانيين اثنين بـ"كورونا" في مستشفى بمدينة قم

أعلن مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زادة، وفاة شخصين مسنين اثنين إثر إصابتهما بفيروس كورونا الجديد، في مدينة قم، جنوب العاصمة طهران.

وقال زادة، في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء "نؤكد وفاة شخصين اثر إصابتهما بفيروس كورونا في مدينة قم جنوب العاصمة طهران".

وكان قد أعلن رئيس مركز الاعلام والعلاقات العامة في وزارة الصحة الايرانية، كيانوش جهانبور، في وقت سابق اليوم، عن تسجيل اصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا في مدينة قم وسط ايران، حسب ما أفادته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وأكد جهانبور أنه "خلال اليومين الماضيين شاهدنا أفرادا ظهرت عليهم أعراض الإصابة ب "فيروس كورونا" في مدينة قم، وبعدها تحركت الفرق الخاصة وفرق التدخل السريع إلى مدينة قم ووفقاً للبروتوكول فتم عزل الحالات المشكوك بأمرها وتم اخذ عينات منهم للتحليل، وأثبتت نتائج التحاليل أن حالتين من الحالات التي تم فحصها ثبت إصابتها بالفيروس.

يتبع..