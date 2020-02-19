أمام حشود بالآلاف... رئيس وزراء إثيوبيا يتحدث عن "سلاح جديد" لمواجهة الأعداء

تحدث أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، أمام حشود بالآلاف، عن "سلاح جديد" تسعى لأن تعتمده الحكومة لمواجهة الأعداء".

أقام رئيس الوزراء الإثيوبي جلسة حوار مجتمعي مع سكان منطقة "سليت" في ملعب مدينة ورابي، التي حضرها أكثر من 60 ألف شخص.

وقال أبي أحمد، وفقا لما نشره الحساب الرسمي لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي: "شعب سليت معروف بعملهم القوي وتفانيهم، ونحن نتفهم جميع تساؤلاتكم، وسنبذل قصارى جهدنا للرد على كل سؤال لكم".

About 60,000 residents of the Silte Zone's ten woredas and three city administrations are gathered at the Worabe city stadium. Prime Minister @AbiyAhmedAli will proceed to discuss with representatives of communities after addressing the gathering.#PMOEthiopia pic.twitter.com/cOMAOJRcpd — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) February 19, 2020

​وتابع "في الوقت الحالي يتم تسليح الشباب لتعليمهم الحرب، لكننا سنعتمد على سلاح جديد ألا وهو القلم والقلم الرصاص".

وقال رئيس وزراء إثيوبيا إن"الكتاب المقدس (الإنجيل) والقرآن ليسا أسلحة، لذلك نحن سنعتمد على سلاح العلم لتصحيح أفكار المتطرفين ولمواجهة الأعداء الذين يحاولون تقسيمنا بالعرق والدين".

واستمر بقوله "أما بالنسبة على البنية التحتية والحكم الرشيد والأوضاع الحالية التي أبديتم قلقكم بشأنها، فكل ما يمكنني قوله إننا نبذل قصارى جهدنا لتحسين أوجه حياة كل الشعب الإثيوبي".

واستدرك أبي أحمد بقوله "شهدت حديث البعض عن إنشاء مناطق بعدد من العرقيات في المنطقة، ولاحظت حديث البعض عن إنشاء مناطق حكم ذاتي، وجهتي النظر حاليا محل احترام وسندرس جميع الخيارات على أن نصل إلى قرار يرضيكم جميعا".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في بيان رسمي، إن مجلس الوزراء وافق على ميزانية تكميلية بقيمة 27.89 مليار بر (877.87 مليون دولار) للسنة المالية 2020/2019 لتمويل إصلاحات اقتصادية.

يضاف التمويل إلى 386.9 مليار بر من الإنفاق الحكومي وافق عليه البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي البالغ عدد سكانه 109 ملايين، نسمة في 2019.

“Arming youngsters is teaching them about war. Let us arm them with a pen and a pencil, a Bible and a Koran and not weapons. We continue the journey of Medmer by correcting those who attempt to divide us with race and religion.” Prime Minister @AbiyAhmedAli at Worabe Stadium — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) February 19, 2020

​وجاء في البيان الذي نُشر في صفحة مكتب رئيس الوزراء على فيسبوك "تم تخصيص 18 مليار بر من إجمالي الميزانية التكميلية للتغلب على التحديات الاقتصادية الحالية"؛ ولم يقدم البيان تفاصيل.

وشرع آبي، الذي تولى منصبه في 2018، في إصلاحات اقتصادية طموحة محاولا تحقيق انفتاح أحد أسرع اقتصادات أفريقيا نموا وأكثرها انغلاقا. وبدأ بالفعل خصخصة قطاعات الاتصالات والبنوك والسكر.