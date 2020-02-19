الصحة الإيرانية: تقارير عن حالات مصابة بكورونا في مدينة قم ووضعها تحت المراقبة

أعلنت السلطات الإيرانية، تلقيها تقارير عن حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد في مدينة قم، لافتة إلى أنه يتم فحصها ووضعها تحت المراقبة.

طهران – سبوتنيك. قال رئيس قسم إدارة الأمراض المعدية في وزارة الصحة الإيرانية، محمد مهدي كويا، في بيان، نشره موقع وزارة الصحة، اليوم الأربعاء "تلقينا تقارير عن حالات مصابة بفيروس كرونا في مدينة قم، وتم وضع جميع الحالات تحت المراقبة ونقوم بإجراء التحاليل اللازمة لهم، ولا يوجد احتمال لإقامة حجر صحي على مدينة قم في الوقت الراهن".

وأضاف "جميع المقربين من الأشخاص الذين ماتوا اليوم تم نقلهم لأخذ تحاليل منهم وجميع مستشفيات مدينة قم في حالة استنفار كاملة.

هذا، وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بتعطيل المدارس والجامعات كافة، في مدينة قم غدًا الخميس، خوفًا من انتشار العدوى، وذلك بعد وفاة مسنين اثنين اليوم متأثرين بالمرض.

وذكرت وكالة "إيرنا"، اليوم الأربعاء "تعطيل كافة المدارس والجامعات يوم غد الخميس في مدينة قم لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد".

هذا وأعلن مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زادة، في وقت سابق، وفاة شخصين مسنين اثنين إثر إصابتهما بفيروس كورونا الجديد، في مدينة قم، جنوب العاصمة طهران.

وقال زادة، في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء "نؤكد وفاة شخصين اثر إصابتهما بفيروس كورونا في مدينة قم جنوب العاصمة طهران".

دو نفر بر اثر کرونا فوت کردند. از ظهر امروز آزمایشات و بررسی‌ها در حال انجام است و متاسفانه جواب آزمایشات ابتلا به ویروس کرونا این دو‌نفر که کهولت سن هم داشتند تایید شد. — علیرضا وهاب‌زاده (@vahabzadeh_ali) February 19, 2020

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت اليوم الأربعاء، أنها تشتبه في إصابة شخصين بفيروس كورونا، فيما يجري التأكد من الإصابة بشكل نهائي.