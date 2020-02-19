مصدر: المتوفيان بكورونا في إيران لم يتواصلا مع صينيين... ونحقق لمعرفة السبب

أعلن عضو في اللجنة الوطنية للأمراض المعدية التابعة لوزارة الصحة الإيرانية، مسعود مرداني، اليوم الأربعاء، أن لجنة التحقيقات في الأمراض المعدية في وزارة الصحة تجري تحقيق الآن لمعرفة كيفية انتقال فيروس كورونا إلى المصابين في مدينة قم.

طهران - سبوتنيك . وقال مرداني لوكالة "سبوتنيك" إن "لجنة التحقيقات في الأمراض المعدية في وزارة الصحة تجري تحقيق الآن لمعرفة كيفية انتقال فيروس كورونا إلى المصابين في مدينة قم، ولكن على الأرجح أن المرض انتقل عن طريق أحد المسافرين القادمين من الدول المجاورة ، لكن لا يمكننا التأكد من مكان انتقال الفيروس".

وأشار إلى أن الشخصين الذين أصيبا بالفيروس وماتا ظهر اليوم لم يكن لديهم أي تواصل أو ارتباط مع أي شخص قادم من الصين أو أي شخص صيني.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم الأربعاء، بتعطيل جميع المدارس والجامعات، في مدينة قم بإيران، غدا الخميس، خوفا من انتشار العدوى، وذلك بعد وفاة مسنين اثنين اليوم متأثرين بالمرض.

وذكرت وكالة "إرنا"، أنه تم "تعطيل كافة المدارس والجامعات يوم غد الخميس في مدينة قم لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد".

وفي وقت سابق، أعلن مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زادة، وفاة شخصين مسنين اثنين إثر إصابتهما بفيروس كورونا الجديد، في مدينة قم، جنوب العاصمة طهران.

وقال زادة، في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء "نؤكد وفاة شخصين إثر إصابتهما بفيروس كورونا في مدينة قم جنوب العاصمة طهران".