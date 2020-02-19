إيران: لا نعرف بشكل دقيق مصدر انتقال كورونا إلى مدينة قم حتى الآن

موسكو - سبوتنيك . وقال زادة: "حتى الآن لم يعرف بشكل دقيق مصدر انتقال الفيروس إلى مدينة قم وعندما يتم التأكد بشكل كامل سوف نعلن ذلك حتما، في الوقت الراهن لا يمكننا التخمين، نقوم بالتحقيقات اللازمة لمعرفة مصدر انتقال العدوى".

وأضاف المسؤول الإيراني: "حتى الآن لم يتم التأكد من إصابة أي مريض غير الشخصين اللذان توفيا ظهر اليوم، هناك العديد من الذين نشك بإصابتهم بهذا الفيروس وقد وضعناهم في المستشفى تحت المراقبة ونجري التحاليل اللازمة لهم، وقمنا بذلك كما فعلنا مع العديد من الحالات التي واجهناها في الأسابيع الماضية حيث توقعنا إصابتهم، وبعد إجراء التحاليل اللازمة تأكدنا أنهم غير مصابين وتم السماح لهم بمغادرة المستشفى".

وقال زادة إنه "من الممكن أن يشخص الأطباء في بعض المستشفيات أن هذا المريض مصاب بفيروس كورونا ولكن هذا الأمر لا يؤكد إصابته لأنه يجب أن تجرى له تحليلات خاصة في مركز خاص في طهران للبت في إصابته لأن هذا الفيروس متشابه بدرجة كبيرة مع الكثير من أنواع فيروس أخرى".