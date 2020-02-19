معهد البترول: ارتفاع مخزون الخام الأمريكي في أحدث أسبوع

أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام في أحدث أسبوع، بينما انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير.

وزاد مخزون الخام 4.16 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 14 فبراير/شباط إلى 443.1 مليون برميل، بينما توقع المحللون زيادته 2.5 مليون برميل، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 421 ألف برميل، حسبما ذكر المعهد.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى ارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 32 ألف برميل يوميا.

وتراجعت مخزونات البنزين 2.7 مليون برميل، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها 435 ألف برميل.

وبحسب بيانات معهد البترول، انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات أن تهبط 1.46 مليون برميل.

وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 105 آلاف برميل يوميا، حسبما أظهرته البيانات.