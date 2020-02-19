بومبيو: هناك حاجة مستمرة للوقوف مع السعودية في مواجهة سلوك إيران الخبيث

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الأربعاء، إنه سعيد بزيارته للسعودية لمناقشة التزام الحكومة الأمريكية القوي بأمن المملكة.

وأضاف بومبيو، في تغريدة له على موقع "تويتر"، "هناك حاجة مستمرة للوقوف مع السعودية في مواجهة سلوك إيران الخبيث في المنطقة".

كان وزير الخارجية الأمريكي وصل إلى السعودية، أمس الأربعاء، لإجراء محادثات بخصوص قضايا الأمن الإقليمي، لا سيما ما يتعلق بإيران، وذلك بعدما اقتربت المنطقة المنتجة للنفط من حافة الحرب، بعدما قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني الشهر الماضي، وفقا لرويترز.

Pleased to be back in Riyadh to discuss the U.S. government’s strong commitment to #SaudiArabia’s security and the continued need to stand together to counter #Iran’s malign behavior in the region. pic.twitter.com/rveIIBNgK3 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 19, 2020

وقال الوزير للصحفيين المرافقين له في الرحلة، إنه سيبحث في اجتماعات مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال اليومين القادمين قضايا تتعلق بالاقتصاد وبحقوق الإنسان، مثل قضية طبيب سعودي أمريكي لا يزال قيد المحاكمة بعد احتجازه قرابة عامين.

وساندت السعودية جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة إيران، لكنها حذرت من العمل العسكري بعد سلسلة من الضربات التي ألحقت أضرارا في العام الماضي بمنشآت نفطية. وألقت الرياض بالمسؤولية على إيران في الهجمات. ونفت طهران ذلك.

وتراجعت الولايات المتحدة وإيران عن الدخول في صراع واسع الشهر الماضي بعد ضربة جوية أمريكية في العراق قتلت سليماني، وهي الضربة التي ردت عليها طهران بضربات صاروخية على قاعدتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق أسفرت عن إصابة أكثر من 100 جندي.

وقال بومبيو قبل رحلته إلى الرياض "لسنا في عجلة من أمرنا، حملة الضغوط مستمرة. إنها ليست حملة ضغوط اقتصادية فحسب.. إنها عزلة من خلال الدبلوماسية أيضا".

وأضاف "سنمضي الكثير من الوقت (في الرياض) في الحديث عن القضايا الأمنية وبشكل خاص، تهديدات جمهورية إيران الإسلامية، لكننا سنتحدث أيضا عن أمور كثيرة".