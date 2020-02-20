الشرطة الألمانية تعثر على جثة رجل يعتقد أنه من أطلق النار في هاناو

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، أنها عثرت على جثة الرجل الذي يعتقد أنه قام بإطلاق النار ببلدة هاناو قرب مدينة فرانكفورت في منزله، مشيرة إلى وجود جثة أخرى بجانبة.