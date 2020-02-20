تصادم 200 سيارة في كندا...فيديو من موقع الحادث

السبب المحتمل لتصادم السيارات أحيانا هو عدم وضوح الرؤية الناتجة عن عاصفة ثلجية قوية.

أصيب ما لا يقل عن 60 شخصًا وتوفي شخصان في حادث كبير في مونتريال في كندا. وشمل الحادث أكثر من 200 سيارة، بما في ذلك شاحنات وحافلة مدرسية.

ونقلت قناة CBC ، عن وزير النقل، فرانسوا بونارديل، أن تسعة من إجمالي عدد الضحايا أصيبوا بجروح خطيرة. لا توجد خسائر في الحافلة المدرسية.

Emergency responders are working to get people out of their cars after a multi-vehicle pileup in La Prairie, Que. Provincial police say as many as 60 people have been injured.



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تم إغلاق الطريق السريع 15، الذي وقع فيه الحادث، في كلا الاتجاهين حوالي 46 كم في ضاحية لا برايري. من المتوقع أن تظل عشرة كيلومترات من الطريق مغلقة حتى صباح التوقيت المحلي.

السبب المحتمل لتصادم السيارة، حسب بونارديل، كان عدم وضوح الرؤية الناجمة عن عاصفة ثلجية قوية.

وقال دانييل ماكان، المتحدث باسم وزارة الصحة الإقليمية، إنه تم إخبار ثلاثة مستشفيات في منطقة الحادث بإمكانية دخول عدد كبير من الضحايا.