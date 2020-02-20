الصين تضع مستشفيين جديدين تحت قيادة الجيش ضمن الخدمة في ووهان

أعلنت السلطات في الصين وضع مستشفيين آخرين تحت تصرف أفراد الطواقم الطبية العسكرية ضمن الخدمة في مدينة ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد.

ووفقا لنموذج تشغيل مستشفى هوشنشان، يتولى 2600 فرد من الطواقم الطبية للقوات المسلحة مهام علاج المرضى المصابين بالفيروس في مستشفى تايكانغ تونغجي وفرع لمستشفى هوبي لرعاية صحة الأم والطفل في ووهان، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأشارت الوكالة إلى أنه "لم يتم تشغيل المستشفيين اللذين تصل سعتهما المخططة إلى 860 سريرا و700 سرير بالترتيب، قبل تحويلهما إلى مستشفيين متخصصين لقبول المرضى خلال تفشى الفيروس".

واستعد مستشفى تايكانغ تونغجي، في وقت متأخر من أمس الأربعاء، للمرضى المصابين بـ860 سريرا وافتتح فرع مستشفى رعاية صحة الأم والطفل جناحين للعدوى ويمكنهما قبول 84 مريضا تظهر عليهم الأعراض الأساسية للمرض و20 شخصا في حالة خطيرة.

وبحسب الوكالة الصينية الرسمية، أرسلت القوات المسلحة أكثر من 4 آلاف فرد من المتخصصين في الرعاية الصحية لدعم هوبي لمكافحة تفشي الوباء.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ارتفع إلى 2118 شخصا.

وأضافت أن عدد المصابين وصل إلى 74 ألف و576 حالة، مشيرة إلى شفاء نحو 16155 ألف شخص بعد معالجتهم.

وأبلغت السلطات الصينية، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.