إندونيسيا... وزير يقترح فتوى دينية بشأن الزواج من الفقراء

اقترح وزير التنمية البشرية الإندونيسي، مهاجر أفندي، إصدار فتوى دينية تدعو من الأثرياء الزواج من الفقراء، للحد من عدم المساواة في البلاد.

وبحسب بوابة "تيمبو دوت كو"، الإخبارية الإندونيسية، قال الوزير إن "ما يحدث هو أن الفقراء يتزوجون من الفقراء ومن ثم يشكّلون مزيدا من الأسر الفقيرة".

وتابع: "ينبغي على وزير الشؤون الدينية أن يصدر فتوى تطالب الأغنياء بالزواج من الفقراء وأن يتزوج الفقراء من الأغنياء".

ويبلغ عدد سكان إندونيسيا نحو 260 مليون نسمة، وكشفت دراسة لمنظمة أوكسفام الخيرية الدولية عام 2017 عن أن أغنى أربعة أثرياء في إندونيسيا يمتلكون ثروات تعادل ما يملكه الـ100 مليون مواطن الأكثر فقرا في البلاد.

وقال الوزير إن هناك نحو 5 ملايين أسرة يقعون في فئة الأسر الفقيرة، لافتا إلى أن الزيادة في نسبة الفقر تنعكس كذلك على الزيادة في الأمراض، والتي من بينها التقزم.

وفي يناير/ كانون الثاني، قال وزير الشؤون الدينية، فخر الرازي، إنه يدرس مطالبة الراغبين في الزواج بالخضوع لدورة إعداد قبل الزواج.

أقر البرلمان الإندونيسي، في سبتمبر/أيلول الماضي، تعديلا على قانون الزواج للحد من ظاهرة زواج القاصرات التي تعاني منها البلاد.

وإندونيسيا واحدة من أكثر عشر دول في العالم تزويجا للقاصرات، وفقا لحملة "فتاة لا عروس".

وتزوّج واحدة من كل أربع بنات في إندونيسيا قبل أن تبلغ 18 عاما من عمرها، وفقا لتقرير هيئة الإحصاء الإندونيسية لعام 2016 ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".