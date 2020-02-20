وزير خارجية تركيا: النظام الدولي ليس بمقدوره وقف القتال في ليبيا

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، أن "الضمانات التركية بشأن ليبيا تتوقف على احترام الهدنة بين الطرفين المتحاربين"، مضيفا أن "القائد العسكري الليبي خليفة حفتر ينتهك وقف إطلاق النار".

وقال جاويش أوغلو في لقاء مع قناة "تي.آر.تي" التركية، إن "النظام الدولي فشل في وقف الاشتباكات في ليبيا وليس بمقدوره وقف القتال، وأن العملية السياسية هناك لا يمكن أن تمضي قدما مع استمرار هجوم حفتر".

— عربي TRT (@TRTArabi) February 20, 2020

​وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، ووقعت اتفاقية تعاون عسكري لمساعدتها على التصدي لهجوم يشنه الجيش الوطني الليبي على العاصمة طرابلس.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان. وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.