تركيا تعفي مواطني النمسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة من تأشيرة الدخول

قررت تركيا إعفاء مواطني النمسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، من تأشيرة الدخول اعتباراً من 2 آذار/مارس المقبل.

أنقرة - سبوتنيك. جاء في بيان للخارجية التركية على لسان المتحدث حامي أقصوي: "قررت تركيا الإعفاء من تأشيرة الدخول لمواطني النمسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، الدول الأعضاء في منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي، وذلك لرحلاتهم السياحية إلى تركيا، لمدة أقصاها 90 يوما في كل 180 يوما".

ووفقا للبيان سيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 2 مارس/آذار 2020".

وبحسب البيان: "الهدف من هذه الخطوة هو "تنشيط قطاع السياحة وكذلك تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية مع هذه الدول".

ومع الدول الخمس يصل عدد الجنسيّات التي تسمح أنقرة لحامليها بزيارتها من دون تأشيرة دخول إلى 78. فيما يتمتع مواطنو الدولة التركية بإمكانية زيارة 110 دول ومناطق من دون الحصول على تأشيرة مسبقة.