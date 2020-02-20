المتحدث باسم الخارجية: الانتخابات هي صوت الشعب الإيراني

قال عباس موسوي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن الانتخابات هي صوت الشعب الإيراني، مشيرا إلى أنه بفضل صناديق الاقتراع تحققت أربعة عقود من الاستقلال والاقتدار والأمن.

وأضاف موسوي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن "إجراء ما لا يقل عن انتخابات واحدة كل عام والاستفتاء بعد الثورة، يعتبر تجربة قل نظيرها لتجسيد السيادة الشعبية في إيران".

وأشار إلى أن "حق الإيرانيين في تقرير المصير هو حق أساسي، وأربعة عقود من الاستقلال والقدرة والأمن النابع من الداخل، إنما تحقق من صنادق الاقتراع".

جدير بالذكر إلى أنه ستجرى انتخابات مجلس الشورى الإسلامي في دورتها الحادية عشرة، يوم غد الجمعة، وبالتزامن معها تجرى الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

ومن المقرر أن يخوض 7148 مرشحا المنافسة الانتخابية للفوز بمقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا، فيما تعد دائرة طهران الدائرة الانتخابية هي الأكبر ويمثلها 30 نائبا.

ومن جانبه أعلن عبد الرضا رحماني، وزير الداخلية الإيراني، مساء أمس الأربعاء، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في 55 ألف مركز اقتراع موزعة على 208 دوائر انتخابية في مختلف أنحاء البلاد.