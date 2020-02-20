وزير الدفاع الإيراني: حققنا "الاكتفاء الذاتي" في صيانة الطائرات الحربية

قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، إن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي في الصيانة الأساسية لمختلف الطائرات الحربية، التي يستخدمها الجيش الإيراني.

ذكرت ذلك قناة "الكوثر" الإيرانية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن تصريحات حاتمي، جاءت خلال مراسم تسليم 8 طائرات حربية للجيش، بعد صيانتها بشكل كامل.

وأضاف حاتمي، بحسب القناة الإيرانية : "التهديدات الأمريكية والحرب الاقتصادية الشاملة، التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، وحلفاؤها على إيران خلال 40 عاما، منعت الدول، التي تمتلك تقنيات صيانة الطائرات الحربية ، من إمداد إيران بأي قطع غيار أو تقديم خدمات الصيانة للقوات الجوية الإيرانية".

وتابع: "خلال تلك الفترة تم إنجاز خطوات مهمة، لإحباط أثر الحظر، الذي يفرضه الأعداء، وكانت دافعا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، بجهود خبراء منظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع".

وقال وزير الدفاع الإيراني: "الصيانة الأساسية وإعادة تأهيل الطائرات الحربية تمثل عملية معقدة تحتكرها بضعة دول من القوى الكبرى"، مشيرا إلى أن الطائرات المعاد تأهيلها تشمل طائرات "إف 4"، و"إف "14"، و"إف 27"، و"سوخوي" و"ميراج"، إضافة إلى طائرات الشحن العسكري "سي 130".

وتابع: "جميع الأنظمة في هذه الطائرات تم تصميمها على أساس التقنيات الحديثة"، مشيرا إلى أن الطائرات الحربية المعاد تأهيلها لها استخدام فريد في الحروب الحالية".

وقال: "بعض تلك الطائرات يمكنها حمل صواريخ مجنحة، بمدى 1000 كيلومتر، ما يوفر لها دورا مهما في تنفيذ المهام القتالية.