إيطاليا تعتقل قبطان سفينة للاشتباه بتهريبه أسلحة بين تركيا وليبيا

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، وضع قائد سفينة شحن ترفع العلم اللبناني، قيد الاحتجاز، للاشتباه في استخدامها لتهريب أسلحة بين تركيا وليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية "أنسا"، عن مصادر قولها إن "قائد السفينة ألقي القبض عليه في 3 فبراير/ شباط الجاري، وأن شحنة السفينة محتجزة حاليًا في مدينة جنوة"، مشيرة إلى أن "قائد السفينة جوزيف ترتيوسي (55 عاما)، يواجه اتهاما بتهريب أسلحة على نطاق دولي".

وأوضحت "أنسا" أن "التحقيق في الواقعة جاء بعد بلاغ من أحد أفراد طاقم السفينة، الذي يحظى حاليا بالحماية"، مضيفة أن "القبطان يشتبه في قيامه بالإتجار مع مسؤولين عسكريين أتراك لم يتم تحديد هويتهم بعد".

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قبل أيام، على تشكيل مهمة جديدة في ليبيا، بحيث تكون معنية بمكافحة تهريب الأسلحة، فيما قال مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن مهمة مراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا قد تبدأ عملها في آخر مارس/ آذار المقبل.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان. وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.