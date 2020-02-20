فنلندا تعلن مشاركتها في مناورات يجريها حلف الناتو بالنرويج في مارس

أفادت القوات المسلحة الفنلندية، اليوم الخميس، بأن قوات الدفاع الفنلندية ستشارك في مناورات "استجابة باردة - 2020 "، التي سيجريها حلف الناتو، يومي 9 و 19 آذار/مارس المقبل، في منطقة ترومسو بشمال النرويج.

هلسنكي - سبوتنيك. وجاء في بيان القوات المسلحة الفنلندية بهذا الشأن: "سيبلغ إجمالي عدد المشاركين في هذه المناورات 400 شخص، بمن في ذلك المجندين والجنود المتعاقدين وأفراد الخدمات.

وستضم الوحدة الفرعية الرئيسية التي ستشارك في هذه المناورات دبابات "ليوبارد 2 أي 4" ، معظمها تابع للواء كاينو. ويتلخص الهدف من هذه المناورات بالتأكد من مستوى التعاون الدولي، بالإضافة إلى مستوى الكفاءة القتالية للمجندين الذين يتلقون دورة التدريب العسكري.

يذكر أن إجمالي عدد المشاركين في هذه المناورات، والتي ستجري تحت قيادة النرويج، سيبلغ أكثر من 15 ألف عسكري. وعلاوة على القوات الفنلندية ستشارك وحدات فرعية من القوات المسلحة النرويجية والسويدية الهولندية والألمانية والفرنسية والبريطانية والأمريكية.

ويذكر أيضاً، أنه سبق وجرت هذه المناورات، التي يتم تنفيذها بمعدل مرة واحدة كل سنتين، في فنلندا عام 2016.