الولايات المتحدة لا تستبعد نزاعا مباشرا بين تركيا وروسيا في إدلب

يتحدث الخبراء لوكالة "سبوتنيك" عن كيفية وأسباب توصل الأمريكيون إلى مثل هذه الرؤية للوضع في إدلب، وما إذا كان هناك بالفعل تهديد بحدوث صدام مباشر بين الجيش التركي والقوات الروسية.

أمريكا تستعد للانتخابات

تعتقد الخبيرة في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية، ماريا ماخموتوفا، أن مثل هذه الاستنتاجات من الجانب الأمريكي ليست موجهة إلى المجتمع الدولي، بل إلى الجمهور الداخلي للولايات المتحدة، لذلك يمكن أن تكون تصريحات السياسيين والخبراء الأمريكيين غير منطقية، وحتى غير متسقة.

وتابع: "قبل الانتخابات، يعمل الجميع للحصول على استقطاب شعبي وتقييمات، بما في ذلك ممثلو البنتاغون، لذلك من ناحية، غالبا ما تكون البيانات الرسمية سلمية، وإن لم تكن واضحة - بما في ذلك تلك الصادرة عن البنتاغون، ومن ناحية أخرى، ينصح الخبراء الأمريكيون الولايات المتحدة بدق إسفين بين روسيا وتركيا في إدلب، لذلك سيتم ربط جميع الإجراءات أو البيانات بالانتخابات المقبلة، حتى لو كانت تتعلق بقضايا السياسة الخارجية".

احتمال حدوث تصادم بين روسيا وتركيا

لا يرى العالم السياسي، الخبير في شؤون الشرق الأوسط، ستانيسلاف تاراسوف، إمكانية حدوث نزاع عسكري مباشر، ولا يزال من الممكن حل المشكلة من خلال الوسائل الدبلوماسية.

وتابع: "نعم، الوضع صعب للغاية ويتطلب معالجة في غاية الدقة، أولاً وقبل كل شيء، على مستوى الإدارات السياسية والدبلوماسية، ثم على مستوى الخدمات العسكرية والاستخباراتية. على الأغلب لن تصل الأمور إلى حد الأزمة المسلحة. في الوقت الحالي، تجري اتصالات بين الإدارات العسكرية من أجل حل هذا النزاع بطريقة أو بأخرى. إدلب بالنسبة لنا ليست نقطة جغرافية سياسية مهمة للغاية أو ذات أهمية استراتيجية، لكي تكون عقدة وسببا للتعثر."

وعن إمكانيات حل الخلافات بالوسائل غير العسكرية، أشار تاراسوف إلى أنه من الأهمية بمكان بالنسبة للأطراف الآن أن يُنشر نص اتفاقيات سوتشي التي تناشدها تركيا أو روسيا: " إن اتفاقيات سوتشي، التي تم بموجبها تحديد مناطق وقف التصعيد، تم الإعلان عنها فقط، أما نص الاتفاقيات لم يتم نشرها. وعندما بدأ الجانب التركي يعلن أنه سيعود الآن إلى الحدود الجغرافية التي تحدد منطقة التصعيد، أصبح من الضروري ببساطة نشر هذه الاتفاقيات، عندها سيتضح أين تنتهك تركيا بالضبط هذه الاتفاقات، وما الذي تعارضه روسيا الاتحادية وسوريا. وبدون نشر هذه الاتفاقيات، فإن كل شيء سيبدو استثنائيا كالمناورات الدبلوماسية الشفهية".