روسيا تدعو تركيا لإيقاف دعمها للإرهابيين وتزويدهم بالأسلحة

أعلن مركز المصالحة الروسي التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، أن روسيا تحث الجانب التركي على إيقاف دعمها للإرهابين وتزويدهم بالأسلحة.

وجاء في بيان مركز المصالحة، اليوم الخميس: "نشير إلى حقيقة أن هذه ليست أول حالة لدعم المسلحين من قبل القوات المسلحة التركية، ونحث الجانب التركي للحد من الحوادث، والتوقف عن دعم أعمال الإرهابيين ونقل الأسلحة إليهم".

وقال البيان، إن "المسلحين المدعومين من تركيا قاموا باختراق دفاعات الجيش السوري بغطاء من المدفعية التركية".

وأوضح البيان أنه "في الـ 20 من شهر شباط/فبراير، نفذت الجماعات المسلحة الإرهابية عدد من الهجمات على وحدات الجيش العربي السوري، باستخدام أعداد كبيرة من المركبات المدرعة، في اتجاه قميناس بالقرب من النيرب".

وتابع البيان "قامت المدفعية التركية بتقديم الدعم لهجمات المسلحين، مما سمح باختراق الإرهابيين لدفاعات الجيش السوري".

وبحسب البيان "أصيب 4 جنود سوريون نتييجة لقصف الإرهابيين".

وأكد البيان انه "تم توجيه ضربة بطائرات سو-24 التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية على التشكيلات المسلحة التي اخترقت الدفاع. سمح ذلك للقوات السورية بصد جميع الهجمات بنجاح".

وأشار البيان إلى أن "تركيا أوقفت هجمات مدفعية على قوات الحكومة السورية بعد أن رصدتها روسيا وأبلغت الجانب التركي بذلك".