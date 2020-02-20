بلد عربي يتذيل القائمة وآسيوي يتصدر ترتيب "أسرع إنترنت في العالم"

تصدر بلد آسيوي ترتيب دول العالم من حيث سرعة الإنترنت، فيما تذيل القائمة بلد عربي، بحسب إحصائية نشرها أحد مواقع البيانات المتخصصة، اليوم الخميس.

احتلت تايوان وسنغافورة المركزين الأول والثاني في القائمة، إذ يبلغ متوسط سرعة التنزيل في أفضل مكان في تايوان، 85 ميغابت في الثانية، وهو ما يعني أن تحميل فيلم عالي الجودة يستغرق 8 ثوان فقط، بحسب بيانات موقع "تول تستر"، التي حصلت عليها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وجاءت جزيرة جيرسي، الواقعة شمالي أوروبا، في المركز الثالث بالترتيب العالمي، التي تتمتع بسرعة 67 ميغابايت في الثانية، ما يجعلها تتفوق على المملكة المتحدة بنسبة 100%.

ويعود تفوق جيرسي إلى إنشائها شبكة من الألياف الضوئية كبديل لشبكة "ADSL2 +" القديمة، بحسب تفسير خبراء الإنترنت.

وما زال اليمن يحتفظ بموقعه، كأبطأ دولة في العالم من حيث سرعة الإنترنت، إذ يستغرق تحميل فيلم من اتصال إنترنت بسرعة 300 كيلوبت في الثانية، أكثر من 30 دقيقة.

واحتلت الولايات المتحدة المركز الـ15، بسرعة تصل إلى 32.89 ميغابت في الثانية، والمملكة المتحدة في المركز الـ34 بسرعة 22.37 ميغابت/ الثانية، وروسيا في المركز الـ54 بسرعة تصل إلى 14.89 ميغابت/ الثانية.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة، أكثر بلد عربي يتمتع بأعلى سرعة إنترنت في التصنيف الدولي، لتأتي في المركز الـ67 بسرعة 9.62 ميغابت/ الثانية.

واحتلت قطر المركز 101 بسرعة 5.34 ميغابت/ الثانية، والسعودية المركز 103 بسرعة 5.27 ميغابت/ الثانية.

وجاءت مصر في المركز 173، بمتوسط سرعة إنترنت 1.62 ميغابت في الثانية، متفوقة على العراق وسوريا والجزائر ونيجيريا.