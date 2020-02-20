الصحة العالمية تكشف تفاصيل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خارج الصين

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، استمرار تباطؤ معدل الإصابات بفيروس كورونا في الصين، مضيفة أنه لا يزال من المبكر الشعور بـ"الرضا عن النفس".

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، خلال مؤتمر صحفي، إن الإصابات بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" خارج الصين بلغت 1076 إصابة في 26 دولة، إلى جانب 7 حالات وفاة.

​وأضاف أن نصف الحالات المكتشفة خارج الصين كان على متن السفينة "دايموند برنسيس"، متابعًا: "إلى جانب مراقبة تطورات تفشي الفيروس الجديد، يتمثل عمل المنظمة الرئيسي في التعاون مع البلدان والشركاء لتنسيق الاستجابة العالمية".

وأوضح أن فريقًا من الخبراء الدوليين بقيادة منظمة الصحة العالمية يتواجد الآن في الصين، ويعمل مع نظرائه الصينيين للعثور على إجابات لبعض الأمور غير المفهومة إلى الآن، بما في ذلك انتقال الفيروس وتأثير التدابير التي اتخذت.

على جانب آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ارتفع إلى 2118 شخصا. وأضافت أن عدد االمصابين وصل إلى 74.5 ألف حالة، مشيرة إلى شفاء نحو 16 ألف شخص.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم، إصابة ثلاثة إيرانيين بفيروس كورونا الجديد، اثنين منهم يقيمون في مدينة قم، جنوب العاصمة طهران، والثالث في مدينة أراك.

يأتي ذلك، عقب وفاة مصابين اثنين بفيروس "كورونا" أمس الأربعاء، في مدينة قم، وإعلان تعطيل المدارس والجامعات في المدينة المذكورة تحسبا من انتشار الفيروس.