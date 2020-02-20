الدفاع التركية تنفي طلب منظومة باتريوت من الولايات المتحدة بهدف ردع سوريا

نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية، شيبنم أكتوب، ما تناقلته تقارير إعلامية بشأن طلب تركيا منظومة باتريوت من الولايات المتحدة، من أجل التصدي لهجمات سورية في المستقبل.

وقالت المتحدثة لوكالة "سبوتنيك": "هذا خبر غير صحيح".

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد نقلت عن مصدر في أنقرة، أن تركيا طلبت من الولايات المتحدة منظومة الدفاع الصاروخي باتريوت لنشرها على حدودها الجنوبية، من أجل صد هجمات الجيش السوري مستقبلا.

وفي سياق منفصل أعلن مركز المصالحة الروسي عن أن عصابات إرهابية تسللت إلى محور مدينة إدلب السورية وقامت بعدد من الهجمات على وحدات الجيش العربي السوري، مستخدمة في ذلك أعداد كبيرة من المركبات المدرعة، في اتجاه قميناس بالقرب من النيرب، أصيب من خلالها 4 جنود سوريين، وقامت المدفعية التركية بتقديم الدعم لهجمات المسلحين، مما سمح باختراق الإرهابيين لدفاعات الجيش السوري"؛ فتدخلت مقاتلات "سو - 24" الروسية وقصفت الإرهابيين المتسللين مما سمح للقوات السورية بصد جميع الهجمات بنجاح.