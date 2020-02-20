تركيا: واشنطن قد تدعمنا بمنظومة باتريوت ولا ندعوها للتدخل المباشر في إدلب

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن تركيا لا تدعو الولايات المتحدة إلى التدخل العسكري المباشر في إدلب السورية، وأن واشنطن قد ترسل بطاريات صواريخ "باتريوت" إلى تركيا.

وقال أكار لقناة "سي إن إن ترك": "الولايات المتحدة تصدر تصريحات عن دعمها لنا في إدلب. بالطبع، نحن لا نتحدث عن ظهور الجيش الأمريكي هناك. قد يكون الحديث حول الدعم في شكل بطاريات باتريوت، ربما من دول أوروبية أخرى. ونحن نُقدِر مثل هذه العروض".

وأضاف أكار: "مع الأسف، روسيا لا توافق بالكامل على طلباتنا باستخدام الأجواء السورية. من المهم في الوقت الحالي أن نستخدمها بالكامل، هناك تقدم في هذا الاتجاه، فنحن نتفاوض، والموضوع لا يزال على جدول الأعمال".

من جانبها قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن دعم تركيا لهجمات المسلحين يهدد بالمزيد من تصعيد النزاع في سوريا.

وردا على سؤال من مراسل وكالة "سبوتنيك" بشأن دعم الجانب التركي للمسلحين في سوريا، أجابت زاخاروفا بأنه "اليوم، أبلغ المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا عن عدة هجمات واسعة النطاق نفذها الإرهابيون باستخدام كمية كبيرة من المركبات المدرعة على الجيش السوري في منطقة التصعيد في إدلب".

وأضافت "في الوقت نفسه، كانت الهجمات مدعومة بنيران مدفعية الجيش التركي، التي سمحت للإرهابيين باختراق دفاعات الجيش السوري".