اشتباكات بين محتجين والشرطة الأوكرانية على خلفية وصول مواطنين من الصين

وصلت قافلة من الحافلات تقل مواطنين أوكرانيين تم إجلاؤهم من الصين بسبب فيروس كورونا إلى مصحة في منطقة بولتافا.

بولتافا/أوكرانيا - سبوتنيك. أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم، أن المحتجين اشتبكوا مع الشرطة، وأنه قبل وصول الحافلات إلى المصحة، قامت الشرطة بفض المتظاهرين، وفتح الشارع المؤدي إلى المستشفى، كما فككت الحواجز التي بناها المحتجون.

وألقى المتظاهرون الحجارة والعصي والزجاجات على الحافلات، وتم اعتقال أحد المحتجين، وأصيب اثنان أحدهما من المحتجين وآخر من الشرطة.

وأجلت السلطات الأوكرانية، أمس الأربعاء، 73 شخصًا من رعاياها من الصين فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد، ولم يُسمح لثلاثة أوكرانيين وأجنبي واحد بالصعود إلى متن الطائرة.

وأكد سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أمس الأربعاء، أن الطائرة الأوكرانية الخاصة التي يجب أن تقوم بإجلاء المواطنين من الصين بسبب تفشي فيروس "كورونا"، هبطت في مطار مدينة "ووهان" الصينية.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الصحة الأوكراني، فيكتور لياشكو، إن طائرة تقل مواطنين أوكرانيين يتم إجلاؤهم من الصين، ستصل إلى البلاد، اليوم الخميس، وسيتم فرض الحجر الصحي عليهم لمدة 14 يومًا على الأقل.

ووجه الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء الماضي، انتقادات شديدة للسياسيين الأوكرانيين لدعواتهم منع إجلاء المواطنين الأوكرانيين من الصين ووضع المواطنين الذين قد تم إجلاؤهم من الصين رهن الحجر. وتوعد زيلينسكي بإحضار الأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم من الصين إلى "قصور" السياسيين إذا قاموا بإعاقة عودتهم.

ووفقا لآخر البيانات حول الفيروس، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، ارتفع إلى 2118 شخصاً، والمصابين إلى 74 ألف و576 حالة، مشيرة إلى شفاء نحو 16155 شخصاً بعد معالجتهم .