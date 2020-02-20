جهانغيري: إيران عبأت كل طاقاتها لاحتواء فيروس "كورونا"

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، أن الحكومة عبأت كل طاقاتها لاحتواء فيروس "كورونا" الجديد.

وأوضحت وكالة "إرنا"، مساء اليوم، الخميس، نقلا عن جهانغيري أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمر بتشكيل لجنة لمكافحة الفيروس والوقاية منه.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن اللجنة تضم وزراء ومسؤولين بتوجيه من الرئيس حسن روحاني ، مضيفا أنها "ستضم وزراء، الداخلية والصحة والنقل والسياحة، إضافة إلى المتحدث باسم الحكومة وممثل عن هيئة الأركان المسلحة الإيرانية".

وأعلن ربيعي عن مشاركة الأجهزة التنفيذية الأخرى في الاجتماعات حسب الضرورة، وقال: منذ بداية تفشي كورونا في الصين، تقوم الحكومة بمراجعة الأمر في عدد من الاجتماعات واتخاذ القرارات المناسبة ومراقبة الحدود، كما أن وزارة الصحة ترصد وبدقة هذه القضية، وقد تم اتخاذ التدابير اللازمة، والآن بعد أن أصبحت العلامات واضحة، نحتاج إلى عمل وتعاون أكثر شمولا من جميع المواطنين.

وقال إن "الحكومة ستتخذ جميع الخطوات اللازمة بكل اهتمام وقوة، وتتوقع من المواطنين التعاون والاستجابة لتوصيات وزارة الصحة والتعليم الطبي".

ويأتي اجتماع هذه اللجنة، عقب وفاة مصابين اثنين بفيروس "كورونا" أمس الأربعاء، في مدينة قم بجنوب غرب العاصمة طهران، كما أعلنت إيران تعطيل المدارس والجامعات في المدينة المذكورة تحسبا من انتشار الفيروس.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، في وقت سابق اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ارتفع إلى 2118 شخصا، وأن عدد االمصابين وصل إلى 74 ألف و576 حالة، مشيرة إلى شفاء نحو 16155 ألف شخص بعد معالجتهم.