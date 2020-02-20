بومبيو: خامنئي حرم أكثر من 7 آلاف إيراني من الترشح لأنه يخشى تنظيم انتخابات حرة

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، اليوم الخميس، أنه حرم أكثر من 7 آلاف إيراني من الترشح، لأنه يخشى تنظيم انتخابات حرة.

وغرد بومبيو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مسؤولين حرموا الإيرانيين من تنظيم انتخابات نزيهة".

Why did @khamenei_ir deny 7,000+ Iranians the right to run in tomorrow's election? Because he fears one free election more than anything else. Today, the U.S. sanctioned those responsible for denying Iranians the right to free and fair elections. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 20, 2020

ودعا المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، الثلاثاء، لإقبال كبير على الانتخابات البرلمانية لإظهار الوحدة في مواجهة "الأعداء"، قبل أيام من التصويت الذي يعتبر استفتاء على شعبية المؤسسة الدينية الحاكمة.

وقال خامنئي في حديثه:"ستفشل أمريكا في إحداث انشقاقات بين السلطات والإيرانيين، الإقبال الكبير سيظهر وحدتنا في مواجهة الأعداء"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

​وتشهد إيران انتخابات تشريعية في 21 فبراير/ شباط، تتزامنا مع انتخابات الجولة التكميلية الأولى من الدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة.

ويتم انتخاب مجلس الخبراء لـ8 سنوات، ويعد هو المجلس الوحيد المخول في تعيين خليفة للمرشد الأعلى علي خامنئي، ويتكون هذا المجلس من 86 عضوا ويضم كبار علماء الدين من جميع المحافظات الإيرانية.

وأعلنت لجنة الانتخابات البرلمانية في إيران، ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه تم تسجيل حوالي 13 ألف و896 مرشحا للمشاركة بالانتخابات البرلمانية في البلاد.