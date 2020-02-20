المكسيك: العثور على 24 جثة في مقبرة جماعية في وسط البلاد

أعلن مكتب المدعي العام في ولاية ميتشواكان المكسيكية اليوم الجمعة، العثور على 24 جثة على الأقل في مقبرة جماعية في وسط البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان: "تتراوح أعمار الضحايا ما بين 20 و40 عاما بينهم 5 نساء، وقد تم قتلهم منذ أربعة أشهر تقريبا".

وأضاف البيان إن "الأسباب المحتملة للوفاة هي إصابات في الرقبة بأدوات ثقب وقطع، وقد تم قطع رؤوس بعض الجثث".

وتم العثور في عام 2016 على مقبره أخرى تضم 295 جثة في ضواحي ميناء فيراكروز، الذي يعتبر أحد أهم الموانئ التجارية في المكسيك. كما تم العثور في العام 2018 على مقبرة جماعية تضم نحو 166 جثة.