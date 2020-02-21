كوريا الجنوبية تسجل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا

نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، يوم الجمعة، عن السلطات الصحية قولها إن كوريا الجنوبية سجلت 52 حالة اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا مما رفع العدد الكلي في البلاد الى 156 حالة.