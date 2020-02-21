ارتفاع وفيات "كورونا" في الصين إلى 2236 والإصابات المؤكدة تتخطى 75 ألف حالة

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2236 حالة، وعدد المصابين إلى 75465 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

موسكو - سبوتنيك. وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 75 ألف و465 شخصا، وفي الوقت الحالي لدينا 54 ألف 965 مريضا، من بينهم (11 ألف و633 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 2236 شخصا بالفيروس، وغادر المستشفيات 18 ألف و264 شخصا بعد شفائهم".

وأشار البيان إلى أنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة تم اكتشاف 889 حالة إصابة جديدة في جميع أنحاء البلاد، وتم إخراج 2109 شخصا من المستشفيات، وتوفي 118 (115 منهم في مقاطعة هوبى).

وكانت اللجنة الوطنية للصحة بالصين أعلنت، أمس الخميس، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ارتفع إلى 2118 شخصا، وأن عدد االمصابين وصل إلى 74.5 ألف حالة، مشيرة إلى شفاء نحو 16 ألف شخص.