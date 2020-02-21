آبي أحمد يستعيد تاجا أثريا بعد بعد أكثر من 20 عاما على سرقته... صور

أعلنت إثيوبيا، أمس الخميس استعادة تاج كنسي يعود تاريخ صناعته للقرن الثامن عشر كان قد سرق قبل أكثر من 20 عاما.

وقال أبي أحمد في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "اليوم تتسلم إثيوبيا تاجا ثمينا سُرِق منذ عدة سنوات ونقل إلى هولندا"، مضيفا: "أعبر عن امتناني لسيراك أصفاو وللحكومة الهولندية لتسهيل عودته".

Today #Ethiopia receives a precious crown stolen several years ago and taken to the #Netherlands. I am grateful to Sirak Asfaw and the Netherlands government for facilitating its return. @NLinEthiopia @Landoforigins pic.twitter.com/BDwdaoo7io — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) February 20, 2020

وتقول السلطات الإثيوبية إن التاج، الذي عُثِر عليه في حقيبة سفر، مفقود منذ عام 1993.

ويعتقد أن التاج المصنوع من البرونز هو واحد من 20 فقط من نوعه ويصور عقيدة الثالوث المسيحية إضافة لتلاميذ المسيح، بحسب "رويترز".

كيف عُثر عليه؟

قالت وكالة فانا للأنباء المرتبطة بالدولة إن لاجئا إثيوبيا يدعى سيراك أصفاو عثر على التاج مخبأ في حقيبة تعود إلى شخص جاء لزيارته في شقته في روتردام.

وأدرك أن التاج مسروق لكنه احتفظ بهذا الاكتشاف سرا لحين تأكده من إمكانية إعادته لإثيوبيا بأمان.

وسلمت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية سيغريد كاغ القطعة الأثرية للحكومة الإثيوبية في أديس أبابا.

Today I had the honour of meeting with @AbiyAchmedAli, Ethiopian Prime Minister and Nobel Prize winner. His government is implementing democratic reform, for which I expressend my support, as well as highlighting Dutch commitment to Ethiopia. pic.twitter.com/uymGPMgqZY — Sigrid Kaag (@SigridKaag) February 20, 2020

وقالت كاج على تويتر اليوم الخميس إنها تشعر بالسرور لإعادة التاج.