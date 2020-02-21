مسؤول صيني: أقرب لقاح ضد "كورونا" سيتم اعتماده للتجارب السريرية نهاية أبريل

قال مسؤول صيني، اليوم الجمعة، إن أقرب لقاح ضد فيروس كورونا سيتم اعتماده للتجارب السريرية بحلول نهاية أبريل/نيسان المقبل

وقال نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني، شو نانبينغ، في مؤتمر صحفى، إن أول لقاح للفيرروس الذي قتل أكثر من ألفي شخص في الصين وحدها سيتم تقديمه للتجارب السريرية أواخر أبريل.

من جانبه، قال تشو تشى، نائب الأمين العام للأكاديمية الصينية للعلوم، للصحفيين إن الشركات التي استأنفت عملياتها يجب أن تضمن تهوية مناسبة والحفاظ على مسافة آمنة بين العمال، بحسب "رويترز".

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2236 حالة، وعدد المصابين إلى 75465 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 75 ألف و465 شخصا، وفي الوقت الحالي لدينا 54 ألف 965 مريضا، من بينهم (11 ألف و633 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 2236 شخصا بالفيروس، وغادر المستشفيات 18 ألف و264 شخصا بعد شفائهم".

وأشار البيان إلى أنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة تم اكتشاف 889 حالة إصابة جديدة في جميع أنحاء البلاد، وتم إخراج 2109 شخصا من المستشفيات، وتوفي 118 (115 منهم في مقاطعة هوبى).