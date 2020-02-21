بدء التصويت في الانتخابات التشريعية وخبراء مجلس القيادة في إيران

بدأ الشعب الإيراني، اليوم الجمعة، الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس خبراء القيادة في البلاد.

طهران - سبوتنيك. وفتحت مراكز الاقتراع في إيران، صباح اليوم الجمعة، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم وسط مشاركة كثيفة، حسب المشاهد التي بثها التلفزيون الرسمي.

وأدلى المرشد الأعلى علي خامنئي بصوته ما إن فتحت صناديق الاقتراع، بحسب التلفزيون الحكومي.

وبعد الإدلاء بصوته ناشد المرشد الأعلى مواطنيه التوجّه إلى صناديق الاقتراع بكثافة و"في أسرع وقت ممكن".

ونقل التلفزيون الرسمي أن 55 ألف مركز انتخابي يستقبل الناخبين في جميع المحافظات الإيرانية.