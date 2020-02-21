في تغريدة جديدة... شمخاني: حفلة طرد الصهاينة تقام في سوريا

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن "المسلمين في المنطقة سوف يقيمون في دمشق احتفالات خروج الصهاينة من المنطقة قبل انتهاء مهمة إيران في سوريا".

ونشر شمخاني تغريدة جديدة له على حسابه الخاص على "تويتر"، أمس الخميس، تابع فيها: "المسلمون في المنطقة سوف يقيمون حفل إخراج الصهاينة من الأراضي الفلسطينية المحتلة في دمشق، قبل انتهاء مهمة إيران في سوريا. انشاءالله".

وأكد شمخاني أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية موجودة في سوريا بطلب رسمي من الدولة السورية".

الجمهورية الإسلامية #الإيرانية موجودة في سوريا بناء على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في #سوريا.

المسلمون في المنطقة سوف يقيمون حفل إخراج الصهاينة من الأراضي #الفلسطينية المحتلة فی دمشق قبل انتهاء مهمة إيران في #سوريا.انشاءالله — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) February 20, 2020

وتابع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن بلاده موجودة في سوريا بناء على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في سوريا.

يشار إلى أنه بدأ، اليوم الجمعة، إجراء الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس خبراء القيادة في إيران. وفتحت مراكز الاقتراع في إيران أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم وسط مشاركة كثيفة، حسب المشاهد التي بثها التلفزيون الرسمي.

وأدلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بصوته ما إن فتحت صناديق الاقتراع، بحسب التلفزيون الحكومي.