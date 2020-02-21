إيران... 5 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، أن الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في إيران هي 5 إصابات فقط.

وقال نمكي في تصريح صحفي، أمس الخميس، إن الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيران هي 5 فقط، وتشمل شخصين توفيا واثنين آخرين راقدين في المستشفى في مدينة قم حاليا، وشخص آخر وهو طبيب ذهب من مدينة آراك إلى قم".

ونقلت وكالة "فارس"، اليوم الجمعة، عن وزير الصحة الإيراني أن هناك 24 حالة مشتبه بها بالإصابة بفيروس كورونا، هم الآن راقدون في المستشفى، وستتضح النتائج ويتم الإعلان عنها بعد أخذ الفحوصات المختبرية اللازمة.

وزير الصحة : 5 اصابات مؤكدة بفيروس كورونا في ايران https://t.co/CzN4Y8im5y pic.twitter.com/gi8hH2vXsh — وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) February 21, 2020

وأشار نمكي إلى أن وزارة الصحة الإيرانية تتوقع عدم إصابة غالبية هؤلاء بالفيروس.

وفي السياق نفسه، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، أن الحكومة عبأت كل طاقاتها لاحتواء فيروس "كورونا" الجديد، بإيعاز من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي أمر بتشكيل لجنة لمكافحة الفيروس والوقاية منه.

يشار إلى وفاة مصابين إيرانيين اثنين بفيروس "كورونا"، أول أمس الأربعاء، في مدينة قم بجنوب غرب العاصمة طهران، كما أعلنت إيران تعطيل المدارس والجامعات في المدينة المذكورة تحسبا من انتشار الفيروس.

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2236 حالة، وعدد المصابين إلى 75465 حالة خلال الـ 24 الساعة الماضية.