موسوي: عقوبات واشنطن الجديدة تمثل يأس وفشل سياسة الضغط القصوى ضد إيران

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، ردا على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من أعضاء مجلس صيانة الدستور الإيراني، أنها ليست أكثر من يأس وفشل لسياسة الضغط القصوى للنظام الأمريكي ضد إيران.

وقال في بيان: "هذه الأعمال ليست أكثر من يأس وفشل لسياسة الضغط القصوى للنظام الأمريكي ضد إيران، لقد وضعوا 83 مليون إيراني تحت العقوبات والإرهاب الاقتصادي والضغط الأقصى، ولم يحققوا أي نتائج من ذلك، لذلك لجأوا إلى استهداف الأجهزة المنظمة للانتخابات في إيران، وهذا الإجراء يؤكد مدى خوفهم من مشاركة الشعب الإيراني في الانتخابات".

وتابع: "الحكومة والشعب وجميع أركان الجمهورية الإسلامية لا تهتم بكم ولا بالعقوبات المجنونة والقاسية التي تفرضونها عليهم، وسوف يواصلون التطوير نحو مستقبل مشرق".

وشدد: "استراتيجية إيران في مواجهة الضغط الأقصى هي استخدام أقصى أنواع المقاومة، والأمريكيون هم الذين سيخضعون لإرادة الشعب الإيراني، ويتعلمون مخاطبة الشعب الإيراني بلغة الشرف وليس العقوبات".