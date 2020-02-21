تفشي فيروس كورونا بين السجناء في الصين

أصاب فيروس كورونا الجديد 234 شخصًا في سجنين خارج مقاطعة هوبي، والتي ظهر فيها الوباء القاتل لأول مرة أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بحسب ما أعلنته السلطات الصينية اليوم الجمعة.

وشكلت الإصابات المسجلة في مقاطعتي شاندونغ في الشمال وشيجيانغ في الشرق، معظم حالات الإصابة المؤكدة الجديدة خارج هوبي، والبالغ إجماليها 258 حالة، فيما بلغ عدد المصابين في هوبي 220 مصابًا.

وبحسب "رويترز"، أقالت السلطات مدير إدارة العدل في شاندونغ بعد رصد نطاق التفشي في سجن رينتشنغ في مدينة جينينغ، والذي بلغ إجمالي الإصابات فيه 207 إصابات، بعدما رصد السجن أول حالة لضابط يوم 13 فبراير/ شباط. كما أقالت السلطات 7 مسؤولين آخرين.

وقال نائب الأمين العام لحكومة شاندونغ، يو تشنغ هي، إن التفشي كشف أن بعض الإدارات تقاعست عن القيام بمسؤولياتها ولم تؤد عملها كما ينبغي واتبعت إجراءات غير دقيقة للوقاية من الوباء.

وعلى جانب آخر أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2236 حالة، وعدد المصابين إلى 75465 حالة خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 75 ألف و465 شخصا، وفي الوقت الحالي لدينا 54 ألف 965 مريضا، من بينهم (11 ألف و633 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 2236 شخصا بالفيروس، وغادر المستشفيات 18 ألف و264 شخصا بعد شفائهم".

وأشار البيان إلى أنه خلال الـ24 الساعة الأخيرة تم اكتشاف 889 حالة إصابة جديدة في جميع أنحاء البلاد، وتم إخراج 2109 شخصا من المستشفيات، وتوفي 118 (115 منهم في مقاطعة هوبى).