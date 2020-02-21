الداخلية الإيرانية: الانتخابات تجري بنزاهة وفي ظروف أمنية ممتازة

قال وزير الداخلية الإيراني، اليوم الجمعة، إن الانتخابات البرلمانية في دورتها الحادية عشرة والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة تجري بكامل الشفافية والنزاهة وفي ظروف أمنية ممتازة.

وفي حديثه للصحفيين خلال زيارته التفقدية لمقر اللجنة الانتخابية، قال عبد الرضا رحماني فضلي إن الانتخابات تجري بكامل الشفافية والنزاهة، معربا عن شكره لتعاون جميع المعنيين في العملية الانتخابية.

وأعرب فضلي عن أمله بأن يصنع الشعب الإيراني من خلال حضوره الواسع في الانتخابات، ملحمة جديدة في تاريخ الجمهورية الإيرانية.

وفتحت مراكز الاقتراع في إيران، صباح اليوم الجمعة، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم وسط مشاركة كثيفة، حسب المشاهد التي بثها التلفزيون الرسمي.

ويبلغ عدد الناخبين قرابة 58 مليون ناخب، وعدد المرشحين أكثر من 7100 مرشح يتنافسون على 290 مقعدا، في 208 دوائر انتخابية تضم قرابة 55 ألف مركز.

وأدلى المرشد الأعلى علي خامنئي بصوته ما إن فتحت صناديق الاقتراع، بحسب التلفزيون الحكومي.

وبعد الإدلاء بصوته ناشد المرشد الأعلى مواطنيه التوجّه إلى صناديق الاقتراع بكثافة و"في أقرب وقت ممكن".

ونقل التلفزيون الرسمي أن 55 ألف مركز انتخابي يستقبل الناخبين في جميع المحافظات الإيرانية.