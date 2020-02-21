السلطات الصينية تسرع التجارب السريرية لخمسة عقاقير جديدة لعلاج كورونا

أعلن نائب رئيس إدارة المراقبة على الأدوية الطبية في الصين، تشين شيفي، اليوم الجمعة، أن السلطات الصينية قامت بتسريع الأبحاث والتجارب السريرية لخمسة عقاقير، يمكن أن تكون فعالة في علاج فيروس كورونا.

بكين- سبوتنيك. وقال تشين شيفي في مؤتمره الصحفي: "نحن إذ نمتثل لمبادئ السلامة ودلائل الفعالية وضمان الجودة، فقد وافقنا على مشاركة خمسة عقاقير جديدة في التجارب السريرية. وهناك تقدم نسبي في الوقت الحالي". وفي الوقت نفسه، لم يذكر المتحدث تسمية هذه العقاقير.

وأشار شيفي إلى أنه تم إطلاق عملية مراجعة واعتماد ذات أولوية للعقاقير المدرجة في برنامج الأبحاث لعلاج كوفيد-19.

وأضاف شيفي أن أكثر من 80 مؤسسة طبية في البلاد قد استخدمت بما في ذلك عقاقير الطب الصيني التقليدي لعلاج وتشخيص فيروس كورونا، وأن هذه العقاقير حققت نتائج إيجابية للغاية.

ووفقا لآخر البيانات حول الفيروس، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، ارتفع إلى 2236 شخصاً، والمصابين إلى 75 ألف و465 حالة.