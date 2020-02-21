إطلاق النار على نائب برازيلي بعد أن قاد حفارة باتجاه الشرطة... فيديو

أصيب نائب برازيلي برصاص بعد أن قاد حفارة إلى المحتجين من الشرطة في ولاية سيارا، شمال شرقي البرازيل.

وكان النائب سيد غوميز البالغ 56 عاما يحاول وقف إضراب الشرطة الذي يطالبون بتحسين الأجور والظروف في مدينة سوبرال.

Pure madness in Brazil



Ceará military police go on illegal strike, ride around town wearing balaclavas and order shops to close



Senator Cid Gomes tries to break picket line with a digger and gets shot with live ammunition pic.twitter.com/dHIBBkpb6H — Christoph Harig (@c_harig) February 20, 2020

ويظهر مقطع الفيديو النائب غوميز وهو يستخدم ذراع الحفار لرفع سياج الاعتصام خلفه عشرات من ضباط الشرطة، ثم نسمع طلقات الرصاص وتحطم نافذة الحفار، ويخرج النائب بعدها وقميصه مغطى بالدماء. وقال الأطباء إنه أصيب بجروح في صدره لكنه كان "يتنفس".

ويُمنع ضباط الشرطة من الإضراب بموجب القانون البرازيلي، كما قضت محكمة في سيارا هذا الأسبوع بأن كل من يخرق الحظر قد يواجه السجن.

Brasil envía refuerzos a estado de Ceará tras motín de policías militarizados (VIDEOS) https://t.co/Ey74TPEJbM . — La Patilla (@la_patilla) February 21, 2020

وغرد غوميز، يوم أمس: "لقد صدمت لرؤية هؤلاء الذين يجب عليهم توفير الأمن، يروجون للفوضى".

وأعلن وزير السلامة البرازيلي، سيرجيو مورو، عن نشر قوات الأمن الفيدرالية في سيارا لمدة 30 يومًا.