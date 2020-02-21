معظم البولنديين يشعرون بالامتنان للاتحاد السوفياتي على تحرير وطنهم من النازية

أظهرت نتائج استطلاع رأي في إطار تنفيذ مشروع "سبوتنيك آراء"، اليوم الجمعة، أن ثلثي مواطني بولندا يشعرون بالامتنان للجيش الأحمر لتحرير وطنهم من الاحتلال النازي في عام 1945.

موسكو- سبوتنيك. وأجريت في بولندا بناءً على طلب وكالة "سبوتنيك" الإعلامية وإذاعة "سبوتنيك"، في الفترة من 6 إلى 11 شباط/ فبراير عام 2020، وأجابت نسبة 65 في المئة من العينة بالإيجاب عن سؤال: "هل تشعر بالامتنان للجيش الأحمر لتحرير بولندا بالتعاون مع القوات البولندية".

في حين بلغت نسبة من تحدث عن غياب الشعور بالامتنان للجنود السوفيات لديه 27 في المئة من المستطلعة آراؤهم. وتأتي هذه النتائج على الرغم من رغبة القيادة البولندية الحالية التقليل من دور الاتحاد السوفياتي في الحرب العالمية الثانية.

وأشار الاستطلاع إلى أن ثلاثة أرباع البولنديين يعلمون أن الجيش الأحمر هو الذي حرر معسكر موت أوشفيتز في 27 كانون الثاني/ يناير عام 1945، حيث قتل النازيون حوالي 4 ملايين سجين من جنسيات مختلفة.

وعن سؤال: "من هو برأيك الجيش الذي قام بتحرير أوشفيتز"؟ ــ أجابت نسبة 73 في المئة من العينة بـ"القوات السوفياتية"، بينما أجابت نسبة 15 في المئة بـ"الجيش البولندي"، ونسبة 5 في المئة بـ"الولايات المتحدة الأمريكية"، ونسبة 1 في المئة لكل منه "جيش بلد آخر" و"بريطانيا".

وأكثرت وارسو مؤخرًا من الإدلاء بتصريحات حول الأحداث التاريخية، متهمة الاتحاد السوفياتي، إلى جانب ألمانيا، بإطلاق العنان للحرب العالمية الثانية، وفي هذا السياق، في 21 كانون الثاني/ يناير، نُشر مقال لرئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، في المجلة الأمريكية "بوليتيكو" اتهم فيه الاتحاد السوفياتي "بالتعاون مع ألمانيا النازية"، وذكر أيضًا أن أفضال الجيش الأحمر في تحرير بولندا وأوشفيتز مبالغ فيها.

وكانت أعلى نسبة لأولئك الذين يشعرون بالامتنان للجيش الأحمر (77 في المئة) هم في الفئة العمرية التي تزيد عن 65 عامًا، والذين لم تكن الحرب العالمية الثانية بالنسبة لهم مجرد إحدى الصفحات في تاريخ طويل.