المعارضة التركية: المواجهة بين روسيا وتركيا في سوريا ستسبب ضررا في مجالات كثيرة

أعلن الحزب الجمهوري الشعبي المعارض في تركيا، اليوم الجمعة، في ختام اجتماع المجلس الاستشاري للسياسة الخارجية للحزب، بأن المواجهة المفتوحة بين تركيا وروسيا في سوريا تسبب أضرارا جسيمة للجانبين.

وقالوا في المكتب الصحفي للحزب لوكالة "سبوتنيك"، بأن المشاركين في الاجتماع، الذي ترأسه زعيم الحزب كمال كيليتشدار أوغلو، توصلوا بالإجماع إلى أن تركيا يجب أن تحل المشاكل في سوريا سياسياً، مع دمشق وموسكو على حد سواء، وفي المقام الأول لمنع تدفقات جديدة من اللاجئين.

وجاء في بيان بهذا الصدد: "يجب أن تسعى تركيا جاهدة لمواصلة الحوار مع روسيا بشأن الوضع في سوريا وعدم السماح بمواجهة مفتوحة بين البلدين، الأمر الذي سيؤدي إلى عواقب سلبية للغاية".

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء المنصرم، عن عدم رضى بلاده بالمحادثات التي جرت مع روسيا بشأن إدلب السورية، محذرا من استعداد أنقرة لبدء عملية عسكرية في إدلب.

إلى ذلك وصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، احتمال شنّ تركيا عملية عسكرية ضد الجيش السوري بالسيناريو الأسوأ.

وقبل ذلك، دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الضغط على الرئيس السوري، بشار الأسد، لوقف الهجوم في محافظة إدلب والانسحاب من مراكز المراقبة التركية في غضون شباط/فبراير، وبخلاف ذلك فإن بلاده سترد عسكريا.