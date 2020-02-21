وفاة 4 إيرانيين بفيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 18

أعلن مساعد وزير الصحة الايراني، علي رضا وهاب، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في أنحاء إيران إلى 18 مصابًا، ووفاة أربعة منهم.

موسكو- سبوتنيك. وغرد علي رضا وهاب، عبر "تويتر"، قائلًا: "حتى الآن تم إحصاء 18 إصابة بفيروس كورونا في أنحاء إيران، 4 في العاصمة طهران، و12 في قم، و2 في رشت، 4 منهم لقيوا حفتهم".

يأتي ذلك بعدما أكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، في وقت سابق، أن الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في إيران هي 5 إصابات فقط.

وقال نمكي في تصريح صحفي، أمس الخميس، إن الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيران هي 5 فقط، وتشمل شخصين توفيا واثنين آخرين راقدين في المستشفى في مدينة قم حاليا، وشخص آخر وهو طبيب ذهب من مدينة آراك إلى قم".

ونقلت وكالة "فارس"، اليوم الجمعة، عن وزير الصحة الإيراني أن هناك 24 حالة مشتبه بها بالإصابة بفيروس كورونا، هم الآن راقدون في المستشفى، وستتضح النتائج ويتم الإعلان عنها بعد أخذ الفحوصات المختبرية اللازمة.

وعلى جانب آخر أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2236 حالة، وعدد المصابين إلى 75465 حالة خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 75 ألف و465 شخصا، وفي الوقت الحالي لدينا 54 ألف 965 مريضا، من بينهم (11 ألف و633 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 2236 شخصا بالفيروس، وغادر المستشفيات 18 ألف و264 شخصا بعد شفائهم".

وأشار البيان إلى أنه خلال الـ24 الساعة الأخيرة تم اكتشاف 889 حالة إصابة جديدة في جميع أنحاء البلاد، وتم إخراج 2109 شخصا من المستشفيات، وتوفي 118 (115 منهم في مقاطعة هوبى).