بومبيو يتوقع إبرام اتفاق بين أمريكا وطالبان في 29 فبراير

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان، اليوم الجمعة، إن من المتوقع إبرام اتفاق بين واشنطن وحركة طالبان الأفغانية في 29 فبراير/شباط الجاري.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة وطالبان تجريان محادثات للتوصل لتسوية سياسية لإنهاء الصراع في أفغانستان وتقليص الوجود الأمريكي في المنطقة.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد، في وقت يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.

وكان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، قال عبر تويتر الأسبوع الماضي: "لقد سررت باتصال تلقيته من وزير الخارجية الأميركي [مايك] بومبيو، الذي أبلغني بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه خلال محادثات السلام الجارية [للولايات المتحدة] مع طالبان. وقد أبلغني وزير الخارجية بالاقتراح الداعي إلى إجراء خفض دائم وكبير للعنف".

وأشار الرئيس الأفغاني إلى أن "هذا تطورا نرحب به، ويسعدني أن موقفنا المبدئي حول السلام حتى الآن، بدأ يحقق نتائج مثمرة".