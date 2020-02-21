بيلاروسيا تتلقى عرضا روسيا مميزا بشأن النفط

اقترحت شركات النفط الروسية على بيلاروسيا نموذج تسعيرة جديدة يتم بموجبها تخفيض أرباح مصدري النفط بمقدار 2 دولار للطن سنويًا بالتناسب مع تخفيض رسوم التصدير.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك: "لقد تم اقتراح نموذج يأخذ في الاعتبار تخفيض رسوم تصدير النفط، أي تخفيض أقساط التأمين بنحو 2 دولار للطن كل عام، وهو ما يتناسب مع تخفيض رسوم التصدير".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سابقا، إن الحكومة الروسية ستقدم مختلف أشكال الدعم لعمل مينسك مع الشركات المنتجة للنفط الروسي.

وصرحت بيلاروسيا، اليوم الجمعة، إن روسيا اقترحت تعويض مينسك عن تكلفة التغييرات الضريبية المتعلقة بإمدادات النفط الروسية في عام 2019.

يشار إلى أن دولة الاتحاد روسيا — وبيلاروسيا تأسست في 2 أبريل/نيسان عام 1997 كمشروع جيوسياسي مهم ينطلق من سعي قيادتي وشعبي بيلاروسيا وروسيا لبلوغ مزيد من التكامل السياسي والاقتصادي، على أساس معاهدة الوحدة الروسية البيلاروسية لعام 1996.

ويهدف هذا المشروع لتنظيم فضاء موحد للدولتين في المجالات السياسي والاقتصادي والعسكري والجمركي والمالي (الخاص بالعملات الأجنبية) والقانوني والإنساني والثقافي.