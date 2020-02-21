كورونا يضرب إيران... والصين تعلن وقوفها إلى جانب الإيرانيين

أعلن السفير الصيني في طهران، جانغ هوا، عن وقوف بلاده إلى جانب إيران في مواجهة فيروس كورونا الذي بدأ يضرب إيران وأدى لوفاة 4 إيرانيين وإصابة 18 حتى هذه اللحظة.

ونقل موقع "السومرية" أن السفير الصيني جانغ هوا أكد أن:

"الشعب الصيني يقف إلى جانب الشعب الإيراني في مكافحة فايروس كورونا".

وبحسب الموقع، فقد نشر السفير الصيني في تغريدته صورا لعلمي إيران والصين وأبيات للشاعر الإيراني سعدي الشيرازي التي يقول فيها: "بنو آدم جسد واحد... إلى عنصر واحد عائد.. إذا مسّ عضوا أليم السقام... فسائر أعضائه لا تنام".

من جهته أعلن مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء إيران إلى 18 مصابًا، ووفاة أربعة منهم.

وغرد علي رضا وهاب، عبر "تويتر"، قائلًا: "حتى الآن تم إحصاء 18 إصابة بفيروس كورونا في أنحاء إيران، 4 في العاصمة طهران، و12 في قم، و2 في رشت، 4 منهم لقيوا حفتهم".