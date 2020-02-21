بعد الخطوة العمانية بتعديل النشيد الوطن... تعرف على دول قامت بالخطوة نفسها

أصدر سلطان عمان الجديد، هيثم بن طارق، مرسوما يقضي بإبدال كلمات في النشيد الوطني العماني كانت تشير إلى السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وذلك غداة انتهاء فترة الحداد الرسمية.

أثارت الخطوة العمانية تساؤلات كثيرة لدى رواد التواصل الاجتماعي حول ماهية هذه الخطوة التي تعتبر جوهرية ومرتبطة بهوية وتاريخ الدولة.

وبحسب التعديل السلطاني سيتم إبدال كلمات في النشيد الوطني العماني التي كانت تشير إلى السلطان الراحل وهي "أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء واسعدي والتقيه بالدعاء" إلى كلمات جديدة هي "فارتقي هام السماء واملئي الكون الضياء واسعدي وانعمي بالرخاء" بحيث يصبح النشيد عاما للبلاد وليس مرتبطا باسم سلطان محدد.

لكن هذه الظاهرة ليست الأولى من نوعها، وبالتالي ليست مفاجئة لأن هناك العديد من الدول التي قامت بهذه الخطوة بعد تغييرات جذرية طرأت على البلاد.

فمن البلدان التي قامت بخطوة تغيير نشيدها الوطني هي المملكة المتحدة البريطانية التي عدلت عدة كلمات نشيدها بعد وفاة الملك من "الله احفظ الملك" إلى "الله احفظ الملكة".

كما قامت بالخطوة ذاتها أستراليا خلال ثمانينيات القرن الماضي حيث عدلت نشيدها الوطني بعد استقلالها الكامل عن المملكة البريطانية وأضافت إلى نشيدها كلمات تليق بدولتها وتاريخها.

واستطاعت جنوب إفريقيا أن تغير نشيدها خلال نهاية عهد الفصل العنصري في المجتمع حيث تم تعديل النشيد الوطني وترجمته إلى أربع لغات نظرا لتعدد اللغات في البلاد.